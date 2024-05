La JEP reconoció a Germán Vargas Lleras como víctima de atentados de las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció oficialmente a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, como víctima directa de los atentados perpetrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el marco del conflicto armado interno del país.

Los incidentes, que tuvieron lugar el 13 de diciembre de 2002 y el 10 de octubre de 2005 en la ciudad de Bogotá, fueron detallados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en una declaración emitida el día de hoy.

El primer ataque ocurrió cuando Vargas Lleras desempeñaba funciones como senador de la República, resultando gravemente herido por la explosión de un artefacto explosivo improvisado recibido en su oficina del Congreso. El segundo incidente tuvo lugar mientras salía de las instalaciones de Caracol Radio, siendo afectado por la detonación de un carro bomba, dejando varias personas heridas, incluyendo miembros de su equipo de seguridad.

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias “Timochenko” y otros excomandantes de las FARC, confirmaron su responsabilidad en los ataques mediante una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos en 2020, expresando su disposición a colaborar con la verdad en el marco de la justicia transicional.

La decisión de la JEP se fundamentó en el análisis de evidencia, incluyendo declaraciones del entonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien identificó a las FARC como responsables de los atentados. “Tras evaluar toda la información allegada por el solicitante y la recaudada durante la fase administrativa, la suscrita magistrada encuentra que el presente asunto satisface los requisitos para acceder a la acreditación respecto de los atentados sufridos en los años 2002 y 2005″, se lee en el documento de la JEP.

Este reconocimiento posiciona los crímenes cometidos contra Germán Vargas Lleras en el marco del Caso 10 de la JEP, que investiga los crímenes no amnistiables perpetrados por las FARC durante el conflicto armado colombiano. Vargas Lleras “señaló como uno de los probables responsables a integrantes de las otrora FARC-EP; los hechos no se enmarcan en la competencia de ninguno de los otros casos bajo estudio de la SRVR; cumplen los factores temporal y material de la competencia del Caso No. 10, toda vez que los hechos ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tienen relación directa u ocurrieron con ocasión del conflicto armado; preliminarmente, se puede concluir que se trata de hechos que se vinculan con los patrones que analizan las conductas no amnistiables cometidas por las extintas FARC-EP en ejercicio de control territorial y en contextos urbanos del Caso 10″.