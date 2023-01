“Que se retire”, el papá de Nairo afirmó que no lo trataron como se merece

Los rumores sobre Nairo Quintana, el emblemático pedalista colombiano, han derivado en la tristeza por parte de su fanaticada. Todo se desató por una confirmación de una rueda de prensa que llevará a cabo el próximo miércoles, y en donde extraoficialmente indican que anunciará su retiro del ciclismo.

Mucho se especula por lo que pueda suceder. Mientras tanto, voces autorizadas del entorno de Nairo han hablado al respecto. Uno de ellos, el más representativo, ha sido Luis Quintana, el distinguido padre de ‘Nairoman’, quien lo ha apoyado en ‘buenas y malas’. Según él, prácticamente lo dejaron solo.

A través de una entrevista con ‘10AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, Luis Quintana afirmó que “debería descansar” y que ya cumplió su labor de poner al ciclismo colombiano en la élite.

La decisión, de todos modos, le cogió por sorpresa a Luis. En dicha entrevista sentó que no había hablado hace varios días con él. Además, el no sabe qué decisión tomará respecto a su carrera profesional.

“No sé nada. Justamente supe por los medios de comunicación y me estoy haciendo la misma pregunta. No he hablado hace 4 días con él”.

— Luis Quintana, padre de Nairo