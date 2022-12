Esposa de Santos Borré explotó y ‘se agarró' con Meluk porque ‘pordebajeó’ a ‘Rafa’

El presente de Rafael Santos Borré con el Frankfurt no es el mejor, pues desde el arranque de la temporada 2022/23 perdió el puesto en la titular con el francés Kolo Maní. Espacio que el colombiano se había ganado a pulso con las brillantes actuaciones en la pasada campaña, en la que fue protagonista del título de la Europa League, con gol en la final y marcando el penal definitivo.

Ahora que es suplente, parece que a muchos se les ha olvidado lo que hizo ‘el comandante’, entre ellos Meluk. Sin embargo, Ana Caicedo, esposa del atacante, no permitió que se le ‘pordebajeara’ así porque sí.

Vea también: Gareca opinó sinceramente sobre Néstor Lorenzo y reveló si estuvo cerca de Colombia

En medio del programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, Diego Rueda, conductor del mismo, planteó un análisis a modo de resumen de este 2022 para el fútbol colombiano y lo criticó, señalando los fracasos de la no clasificación al Mundial de Qatar, malas participaciones de los clubes en torneos internacionales y pocos representantes en Europa.

Ningún jugador colombiano triunfando en el mundo. — Diego Rueda

Vea acá: “Hay mucha tristeza y desesperación”, nuevo mensaje de la hija de Pelé

Meluk lo corrigió:

El experimentado analista dijo que sí había un cafetero triunfando en Europa y se trataba de Luis Díaz:

Es el único en ‘la gran carpa’, en la élite, con (Juan Guillermo) Cuadrado. — Gabriel Meluk

Ana Caicedo enfureció:

La esposa de ‘Rafa’ mostró absoluto desacuerdo, no tanto con decir que el nivel de ‘Lucho’ haya sido excepcional, sino porque pasaron por alto el rendimiento que tuvo Borré con el Frankfurt en el primer semestre del año y le dio ‘con todo’ a Meluk por olvidarse de él.

(Díaz) Sí, triunfó, pero no fue el único. Rafael fue el único que ganó algo en Europa este año. En el segundo semestre, no jugó, pero en el primer semestre estuvo. Pero como los periodistas nos olvidamos de todo, tan rápido — Ana Caicedo

Meluk contraatacó:

Gabriel no se quedó callado y apuntó que no había ‘punto de comparación’, pues el nivel de ‘Luchito’ era espectacular, mientras que Santos Borré no había destacado de tal manera:

Con todo respeto, pero no tiene, ni siquiera, cómo arrimársele a la campaña que tuvo, en el primer semestre, Luis Díaz. Lo de Luis Díaz es de otro nivel, no se puede mencionar, hoy, al lado de Rafael Santos Borré. No hay posibilidad de igualarlos. — Gabriel Meluk

Ana Caicedo lo sentenció:

La esposa del delantero del Frankfurt le argumentó claramente con los títulos que ganaron ambos, pues aunque ‘Lucho’ llegó a la final del torneo más prestigioso, quedó en segundo lugar, mientras que ‘Rafa’ sí fue campeón: