Rodallega confesó que un equipo del FPC lo buscó, pero ahora lo “deja en visto”

El fútbol profesional colombiano ya tiene fecha de regreso para el próximo 2023 y los equipos no pierden tiempo, ni en la pretemporada ni con los fichajes. Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para regresar es el de Hugo Rodallega, quien es agente libre y espera concretar un acuerdo.

Uno de los equipos que más ha sonado para concretar a ‘Hugol’ es el América de Cali. Sin embargo, el delantero confesó que no es el único ‘grande’ que lo ha contactado. Rodallega también confesó que uno de los cuatro equipos que lo contactaron, en las últimas semanas, lo han dejado “en visto”.

El goleador de 37 años habló en entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y empezó anticipando detalles acerca de su futuro, posible retiro y el final del vínculo de su más reciente club, el Bahía de Brasil:

Todavía hay unos cuantos goles por ahí, todavía. Por ahora, acabo de aterrizar hace unos días en Cali y el tema del video es porque se cierra un ciclo con el Bahía, fue una experiencia muy bonita, que la disfruté mucho y decidimos de parte y parte ‘separar cobijas — Hugo Rodallega

Hugo también explicó las razones por las que no pudo llegar al fútbol colombiano en temporadas anteriores, pero confirmó que su sueño es regresar al FPC y aunque tiene cuatro pretendientes, no confirmó quienes son.

Sí me gustaría, es una de las prioridades, está más que definido, porque los años anteriores había sido complicado por temas laborales, todavía tenía un contrato vigente con los equipos sea en Europa o en Brasil — Hugo Rodallega

¿Quién lo dejó en visto?

Resulta que los rumores que lo vinculaban con el América de Cali no eran ‘humo’ y él si estaba en contacto con Tulio Gómez, máximo accionista del equipo ‘Escarlata’. En el pasado no se llegó a un acuerdo porque Juan Carlos Osorio, entonces entrenador del equipo, no lo quería.

En esta ocasión, el delantero confesó que Tulio lo ha dejado en visto y no sabe por qué:

Antes había algo porque Juan Carlos Osorio dijo que no, porque tenía otros jugadores en mente. Esta vez, no sé, no entiendo, si el profesor actual le mencionó lo mismo. — Hugo Rodallega

¿Cuántos goles hizo Rodallega en su último equipo?

En su mensaje de despedida, el Bahía le deseó buena suerte al delantero colombiano y mencionó que en los 60 partidos que disputó, anotó 19 goles.