Richarlison se tatuó a él mismo junto a un par de leyendas de Brasil

Richarlison, atacante brasileño que tuvo una buena presentación en el Mundial de Qatar 2022, sorprendió con un tatuaje en la espalda que incluye a Ronaldo y a Neymar.

Este miércoles, el delantero hizo pública la pieza que se inmortalizó en su espalda con detalles bastante notables que reflejan sus orígenes y aspiraciones.

El diseño incluye también su rostro en la actualidad y su figura de cuando era niño y añoraba llegar a la selección.

El tatuaje en la espalda de Richarlison

Además de su rostro, la pieza tiene las caras de Ronaldo Nazario y de Neymar, la bandera de Brasil, la firma de Pelé, además de la favela en su infancia.

Toda una pieza de lujo la que se mandó Richarlison luego del Mundial de Qatar 2022.

Su infancia en la favela. La firma de Pelé. La bandera de Brasil. O Fenómeno Ronaldo y Neymar. El nuevo tatuaje de Richarlison 🇧🇷. pic.twitter.com/qQV5KGrZFO — VarskySports (@VarskySports) December 14, 2022

Richarlison: “Teníamos plantilla para ser campeones”

Richarlison, delantero de Brasil, lamentó la eliminación frente a Croacia (1-1 y 4-2 en penaltis) en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ya que, consideró tenían “plantilla para ser campeones”, y eso hace que duela “más” y a él, personalmente, le dan “ganas de ir a un sitio y no volver nunca más”.

“Teníamos plantilla para ser campeones, eso es lo que más duele. A veces el fútbol es injusto con nosotros, lo dimos todo en el campo y por desgracia encajamos un gol al final, y ellos fueron mejores en los penaltis”, dijo en zona mixta con los ojos vidriosos.

“Es lo que he dicho, el fútbol a veces es injusto. Creamos, luchamos y conseguimos adelantarnos, pero con un disparo desviado... Ahora, no sé, es extraño. No lo sé. Es como si no te lo pudieras creer. Es ver a mi padre, que está ahí fuera, él también está triste. Vio que luchábamos. A todos los brasileños, me gustaría pedir disculpas a todos los que nos apoyaron”, comentó.

“Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil. Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la Copa no llegó. Creamos grandes expectativas, pero por desgracia fracasamos. No hay mucho de qué hablar”, completó.