¡No fue suerte! Harlen Castillo confesó que engañó a Cadavid para atajarle el penal

El partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2022-2 terminó en empate a un gol. Diber Cambindo adelantó a los locales al minuto 38. Cuatro minutos después, ‘Leo’ Castro puso el empate y desató la euforia de los hinchas ‘matecañas’. Sin embargo, ninguno de los dos fue la figura, sino que lo fue Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, quien después del gol, ‘bajó las persianas’, atajó un penal y se volvió el héroe de la noche.

Aunque fue la primera en su historia, Deportivo Pereira mostró toda la jerarquía que requiere jugar una final liguera y se le plantó a un Medellín que, ante su gente, intentó conseguir la ventaja por diferentes vías. No obstante, la suerte no les sonrió en un par de jugadas y en otras se encontró con un enorme Castillo, quien se lució con una espectacular actuación.

Tras del hecho, el goleador de la Liga, ‘Leo’ Castro no se escondió y apareció con una gran jugada para decretar el empate final del compromiso para dejar la llave abierta para definirla en el Hernán Ramírez Villegas. A pesar de su gol y destacada participación, nadie le iba a sacar la figura del partido a ‘Chipi Chipi’, quien tras finalizar el encuentro, confesó qué hizo para taparle el penal a Cadavid.

‘Chipi Chipi’ engañó a Cadavid:

El guardameta del ‘matecaña’ reveló que estuvo estudiando los lanzamientos de los jugadores del DIM, no solamente Cadavid sino también de Cambindo, quien era otro opcionado a cobrar. De todas maneras, Castillo explicó que engañó al capitán del ‘poderoso’ al momento del cobro:

“Me le paré al principio a mi derecha, insinuando que me iba a tirar para allá. Y en el momento que iba a cobrar, me le tiré al otro lado. Gracias a Dios lo pude sacar y podemos sacar un empate valioso en la ciudad de Medellín” reflexionó Harlen Castillo.

¿Cuándo se jugará la final de vuelta?

El campeón se conocerá el próximo miércoles 7 de diciembre a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas.