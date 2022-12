Lukaku se devoró tres goles ‘hechos’ y no pudo evitar el papelón en el Mundial

Romelu Lukaku - Mundial de Qatar 2022 Romelu Lukaku - Mundial de Qatar 2022 (Photo by Michael Steele/Getty Images) (MICHAEL STEELE/Getty Images)

La selección de Bélgica quedó increíblemente eliminada del Mundial de Qatar 2022 y con ese ‘papelón’ se despedirá la generación dorada que, pese a tener grandes jugadores, no logró conquistar ningún título y su mayor logro será el tercer puesto conseguido en Rusia 2018.

Uno de los que seguramente se despedirá es Romelu Lukaku, quien tuvo una pésima noche ante Croacia y no pudo anotar goles ‘cantados’.

Vea también: Ángel Di María se lesionó y prende las alarmas en Argentina, ¿qué le pasó?

‘Papelón’ de Bélgica:

Si bien es cierto que el vestuario de la selección de Bélgica estaba caliente tras las declaraciones de Kevin De Bruyne, quien había asegurado que no tenían cómo disputar el título, tampoco se esperaba que cayeran en primera ronda con tremendo equipo.

Aun así, apenas lograron 4 puntos, cosecha de la victoria por la mínima frente a Canadá y el pálido empate en la última jornada contra Croacia. Sin embargo, los belgas tuvieron para obtener los tres puntos, si tan solo Lukaku hubiera estado efectivo.

Vea acá: Final de Liga BetPlay: ya se confirmaron las sedes de ida y vuelta

Tres ‘bloopers’ de Lukaku:

Al minuto 60 llegó la primera: le cayó un rebote a su pierna derecha, que lo dejó frente a una portería sin guardameta, el delantero lanzó ante la presión de los defensores y la estrelló increíblemente en el palo:

Tan solo dos minutos después, De Bruyne lo habilitó con un centro que dejó en el camino al arquero, pero nuevamente con el arco vacío se la perdió y mandó el balón por encima.

Al 89′ el delantero tuvo la tercera, pero para su infortunio no fue la vencida y con el pecho intentó embocar el balón. Aunque el portero estaba en otro palo, su remate fue tan suave que le dio tiempo al guardameta de regresar y atajarlo:

Vea los insólitos errores de Lukaku:

Bélgica esta fuera del mundial y esto de Lukaku es para irse a esconder a su casa. LAMENTABLE. pic.twitter.com/VCMxH0PLOU — Guti (@gutipalacios_) December 1, 2022

Lukaku desconsolado:

El delantero no pudo evitar mostrar su tristeza y frustración por la eliminación de su equipo. El mismísimo Thierry Henry intenta consolarlo y nos dejan una de las imágenes del Mundial.