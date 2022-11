Andrea Guerrero ‘tomó del pelo’ a Carlos Antonio y se le burló de frente en vivo

Este sábado se vivió una nueva jornada del Mundial de Qatar 2022, la séptima de esta cita orbital. En el partido más atractivo de la jornada, Argentina superó a México por un marcador de 2-0 gracias a los tantos de Lionel Messi y Enzo Fernández, ambos en la segunda parte del juego.

Como es habitual luego de la finalización de cada fecha, en Win Sports apareció Carlos Antonio Vélez junto a Faryd Mondragón, Juan José Peláez y Andrea Guerrero. Por supuesto, hoy el analista habló sobre la ‘Albiceleste’, a la cual no ve a la altura de seleccionados como los de Brasil y Francia.

🪐 “A Argentina no lo veo con la estatura de Brasil y mucho menos con la de Francia”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/bdeAIYgrrR — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 26, 2022

Andrea Guerrero se burló de Carlos Antonio Vélez y lo ‘tomó del pelo’

Tras discutir sobre toda la jornada y dar las claves de lo que podrían ser los cambios que debería tener en cuenta Lionel Scaloni para el duelo frente a Polonia, ocurrió un episodio que le causó risa a muchos y a la propia Andrea Guerrero.

Al parecer, a la periodista le llevaron unas bolsas con algunos ‘encargos’, las cuales recibió Carlos Antonio. Con curiosidad, el manizaleño quiso ver qué había dentro de estas y se fijó en que era alguna máquina para el pelo: una plancha o una secadora.

Con buen tono, Vélez comentó sobre la compra de la comunicadora y esta le respondió que no se la podía prestar porque “no policha”, haciendo referencia a su calvicie y a que el artículo que compró no le sirve porque no tiene pelo. Guerrero no pudo contener la risa y Carlos Antonio también se lo tomó bien.