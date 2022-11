“Tercos e ignorantes”, César A. Londoño a quienes lo atacan por defender a Qatar

César Augusto Londoño, periodista colombiano que se desplazó a Qatar 2022, volvió a salir en público en su defensa por el trato de los qataríes a los derechos de las mujeres, luego de recibir críticas ante unas declaraciones en las que tocó las restricciones en territorio árabe para las mujeres.

César Augusto Londoño y su opinión sobre Catar

“La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, critica las limitaciones a las mujeres. Critica un montón de cosas y uno no sabe lo que es un Mundial hasta que no lo vive y viene a verlo. Uno no conoce un país hasta que no lo visita. No podemos juzgar a Qatar. Si a eso vamos, ellos tienen 0 de feminicidios. 0 es su tasa. En Colombia matan 234 mujeres en lo que va de 2022 por feminicidios. En Estados Unidos 1800″, manifestó en el video, previo al arranque del Mundial, que desató la polémica.

Amplíe acá: “Las mujeres tienen más garantías en Qatar que en Colombia”, César Augusto Londoño

Preferible vivir en Catar para una mujer

“Yo preguntaría, simplemente ¿Esas mujeres que mataron, dónde preferirían vivir, en Estados Unidos, en Colombia o en Catar? Acá en Catar no las matan y las respetan”.

César Augusto Londoño insiste en su defensa a Qatar y los derechos a las mujeres

Esas declaraciones han derivado en múltiples críticas y hasta insultos para el periodista en las redes sociales. Él volvió a aparecer y utilizó el video de una influenciadora árabe para destacar sus derechos.

“El problema no es la ignorancia sino la terquedad para no aceptar la realidad. Esta bien que me insulten, pero con argumentos y verdades, no con mentiras e infamias de occidente. Aquí les dejo la opinión de @rawansyrianheart musulmana que SI conoce la vida de la mujer en Catar (sic)”, publicó Londoño en sus redes sociales al compartir el corto.

El problema no es la ignorancia sino la terquedad para no aceptar la realidad. Esta bien que me insulten, pero con argumentos y verdades, no con mentiras e infamias de occidente.

Aquí les dejo la opinión de @rawansyrianheart musulmana que SI conoce la vida de la mujer en Catar pic.twitter.com/lmaPRwPz66 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 22, 2022

Derechos de la mujer musulmana, según el video

Vea también: Davivienda sacó nueva tanda de comerciales de Qatar 2022 que no desentonó