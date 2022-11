“Las mujeres tienen más garantías en Qatar que en Colombia”, César Augusto Londoño

César Augusto Londoño, periodista colombiano que se desplazó a Qatar 2022, dejó unas declaraciones que han dividido opiniones sobre lo que tanto se ha hablado de las restricciones en territorio árabe para las mujeres.

En medio de las polémicas que se han desatado por la realización de la cita orbital en un país con tantas críticas por los derechos humanos, el periodista se mostró comprensivo.

Incluso, se atrevió a decir que las mujeres tienen más garantías en ese país que en Colombia o incluso en Estados Unidos al comparar las cifras de feminicidios.

Vea acá: Sin miedo a las restricciones: mujer se mandó un toples en público en Qatar 2022

César Augusto Londoño y su opinión sobre Catar

“‘Europa debería pedir perdón por sus últimos 300 años antes de dar lecciones de moral’, fue la frase contundente de Infantino (presidente de la FIFA). La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, critica las limitaciones a las mujeres. Critica un montón de cosas y uno no sabe lo que es un Mundial hasta que no lo vive y viene a verlo”, abrió en un video publicado en sus redes.

No podemos juzgar a Catar

“Uno no conoce un país hasta que no lo visita. No podemos juzgar a Catar. Si a eso vamos, ellos tienen 0 de feminicidios. 0 es su tasa. En Colombia matan 234 mujeres en lo que va de 2022 por feminicidios. En Estados Unidos 1800″.

A un día de comenzar el Mundial de Catar.

Polémicas, odios y profetas de la moral pública abundan.

Catar está feliz pic.twitter.com/ZHqDLg32Ro — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 19, 2022

Preferible vivir en Catar para una mujer

“Yo preguntaría, simplemente ¿Esas mujeres que mataron, dónde preferirían vivir, en Estados Unidos, en Colombia o en Catar?”.

Vea también: Melissa Martínez: ya salieron sus fotos en Soho y hubo sorpresa con la portada

En Catar respetan a las mujeres

“Acá en Catar no las matan y las respetan. Puede que haya un montón de cosas donde el tema sea absolutamente cuestionado u criticado para censurar, pero este es un país seguro, limpio que le da la oportunidad a los migrantes y que hoy está haciendo el Mundial de fútbol para tratar de ganar su soberanía y mostrarse al mundo”.