“Vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia”, Linda Caicedo

Sin ninguna duda, este 2022 será inolvidable para Linda Caicedo, pues fue la protagonista del fútbol femenino en Colombia. Nuestra ‘crack’ fue figura en las tres categorías de la selección Colombia y se convirtió en la segunda mejor futbolista del mundo, con tan solo 17 años.

La capitana de la ‘Tricolor’ Sub-17 no se conforma y quiere ‘comerse al mundo’ y romper con estereotipos sobre la mujer.

Linda se ganó el corazón de todos los colombianos con su talento y entrega con la camiseta de la selección Colombia. Fue finalista de la Copa América realizada en nuestro país, llevó a la Sub-20 a los Cuartos de Final del Mundial y fue subcampeona del mundo en la categoría Sub-17.

Todos estos logros la llevaron a ‘codearse’ con las estrellas y competirle de ‘tú a tú' a Alexia Putellas como la mejor jugadora del mundo.

Sin embargo, la influencia de Linda va más allá del terreno de juego, pues ya dejó en claro que ella quiere transformar vidas. En un primer proyecto, se unió a la ‘Fundación ‘Mi Sangre’ para trabajar por la paz y continúa con el propósito de resaltar el papel de la mujer en Colombia.

La jugadora del Cali participó del pódcast ‘¿hacia dónde vamos?’. Allí habló de lo que ha conseguido, de los sueños que tiene por cumplir, resaltó a sus compañeras de selección y el apoyo de los aficionados.

Desde pequeña soñé con estar en lo alto, siento que no he logrado todos los sueños y metas, pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona.

El fútbol femenino va en un crecimiento importantísimo, siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí, sino para todas mis compañeras, esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante

— Linda Caicedo