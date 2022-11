El adiós del ‘10′: Omar Pérez anunció su ‘último baile’, aun sin el apoyo de Santa Fe

Omar Pérez Omar Pérez (Photo by Pedro Vilela/Getty Images) (Pedro Vilela/Getty Images)

La época dorada de Independiente Santa Fe llegó de la mano del argentino Ómar Pérez, quien llegó para partir en dos, la historia del cuadro ‘capitalino’. Goles, asistencias y títulos dejaron el nombre del ‘10′ en el corazón de los hinchas, quienes estuvieron muy atentos para conocer la fecha de su partido de despedida.

Quienes no estuvieron tan atentos fueron los directivos, que al parecer, no solo no lo apoyaron en la organización, sino que tampoco le permitirían utilizar nada referente a Santa Fe durante el partido.

Vea también: Falcao recibió tierna visita de su hijo y nos enamoraron a todos, ¿Próximo ‘9′ de la Selección?

‘Chipakero’ como es conocido el exfutbolista, puso fin a su carrera en 2019, tras sufrir una lesión que le impidió seguir jugando. Sin embargo, cuando quiso realizar su partido de despedida, comenzó la pandemia y lo tuvo que posponer hasta ahora.

Finalmente, el ‘10′ pudo anunciar su partido de despedida.

Vea acá: Hasta Comesaña duró más: Pinto tendría 2.494 millones de razones para irse del Cali

Fecha, hora, lugar y precios:

El compromiso está pactado para el sábado 10 de diciembre en el estadio El Campín, aun con la hora pendiente por definir.

¿Quién podría venir al partido de despedida?

Los más probables que estén son los mejores socios de Omar en Santa Fe, es decir, Luis Manuel Seijas, Yulián Anchico, Robinson Zapata, Germán Centurión, Juan Daniel Roa y posiblemente Wilson Morelo.

Además, se estima que puedan venir algunos excompañeros de Boca Juniors como Sebastian Battaglia y Juan Román Riquelme.

Vea también: ‘Macka’ vs. ‘Juanfer’: ya hay fecha para amistoso entre Millonarios y River

¿Qué hizo Omar Pérez con Santa Fe?

A pesar de sufrir una lesión constante en una de sus rodillas, el ‘bocha’ fue el principal responsable de la época dorada de Santa Fe. En total fueron nueve títulos, siete locales (tres ligas, tres superligas y una copa), uno continental (Copa Sudamericana) y otro intercontinental (Suruga Bank).

Esto lo llevó a ser el jugador con más títulos del ‘león’, además es el extranjero con más partidos disputados, el jugador con más pasegol y el quinto máximo goleador de la historia del conjunto capitalino.