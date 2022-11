“Me dejaron frío”, Mejía confesó que en Nacional lo quisieron retirar a la brava

Alexander Mejía, uno de los ídolos de Atlético Nacional, múltiple campeón, incluida la Copa Libertadores en 2016, reconoció que la manera en la que lo sacaron del club no fue la mejor e incluso lo quisieron retirar en contra de su voluntad.

En entrevista concedida en el espacio Tertulia Verdolaga, el centrocampista contó detalles de su salida de la institución que se suma a otras de varios referentes que han sido con poco tacto y tienen molestos a los seguidores.

Mejía estaba dispuesto a rebajarse el salario y negociar como fuera por seguir con el club de sus amores, pero esto le fue negado.

Todo fue sorpresa para Alexander Mejía

“Terminó el entrenamiento y me agarran de sorpresa porque todavía llevaba esa sensación de que me dijeran: ‘mira, tenemos seis meses y replanteemos la parte económica’, porque es lo último que yo toco, y ‘miremos cómo podemos hacer’. Yo iba abierto a todo como siempre he sido con Nacional”.

Siempre ha dado de más

“Me he desnudado en Nacional en muchas ocasiones. Lo que pasa es que la gente no ve ni reconoce. Las personas que están al lado mío saben lo que yo he hecho por Nacional”.

Salida sorpresiva

“A mí me citan y me dicen: ‘no te vamos a renovar. El club lo vamos a renovar. Muchas gracias. Si te quieres retirar te hacemos una despedida’. Me dejaron frío totalmente”.

Nadie va a retirar a Alex Mejía

“Yo le dije al señor Navarro, presidente de Nacional, que ni él ni nadie me iban a retirar. Yo me retiro cuando yo quiera”