Los hinchas del Junior dejan todo en el estadio... hasta los dientes

El rendimiento del Junior de Barranquilla no ha convencido ni a Julio Comeñasa ni a sus propios hinchas. Aun así, ellos siguen apoyando a su equipo. En el partido en que los ‘tiburones’ recibieron a Millonarios, un aficionado ‘juniorista’ que fue a alentar al equipo, por poco se mete a la cancha.

Los cuadrangulares no han sido amables con el Junior: en el primer partido no solamente perdió contra el Pereira, sino que suspendieron tanto a Sebastián Viera como a Carlos Bacca. Tras del hecho, en el primer partido como local, recibió a Millonarios, pero no pudo demostrar la jerarquía necesaria para hacerse con el resultado.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención, no fue tanto el rendimiento del equipo, sino la carrera que ‘se pegó' un hincha para acomodarse en su lugar previo al inicio del compromiso, que terminó en una épica caída.

Desde la tribuna, aficionados estaban grabando mientras los hinchas tomaban su lugar. No obstante, un hecho le pareció particular a quien estaba filmando el video y decidió hacer Zoom. Resulta que un aficionado bajaba las escaleras a toda velocidad, pero en ningún momento pudo frenar.

“Erda, primo” se escuchó cuando el aficionado tuvo la caída.

¿Ya está eliminado el Junior?

Aunque el equipo de Comesaña no ha sumado ningún punto y es colero del cuadrangular ‘A’, aún tiene una mínima posibilidad de clasificar, en caso de lograr ganar todos los partidos que le quedan.

Sin embargo, el rendimiento del equipo no da ilusión a los hinchas de poder conseguir la épica clasificación.