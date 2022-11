“Era mejor no entrar”, Comesaña reconoció que pensaron en regalar el partido de la clasificación

Julio Comesaña, técnico de Junior, se mostró autocritico, reconoció que no tienen equipo para competir dentro de los ocho clasificados a los cuadrangulares y que lo mejor era no haber ingresado porque están padeciendo.

El entrenador del cuadro barranquillero se sinceró en la rueda de prensa, luego de la derrota como local ante Millonarios y dijo que es un calvario tener 14 jugadores lesionados.

Padeciendo los cuadrangulares

“Esto es un sufrimiento de hace rato el que estamos viviendo. Yo tenía un pensamiento, pero me daría vergüenza no clasificar a los cuadrangulares”.

Le puede interesar: “No sentía que era mi sitio”, Piqué se confesó tras su retiro y separación con Shakira

Haber renunciado a la clasificación

“Nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho como veníamos. Se hizo un esfuerzo grande en Montería, pero de pronto debimos ir con un equipo juvenil y habernos preparado con toda la gente para jugar la final de la Copa. No es fácil tomar esas decisiones porque no pensamos que no estamos para todo”.

Sufrir y sufrir

“Ahora, entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre, lo lindo es llegar fresco y entero. Hoy perdimos tres jugadores más con lesiones musculares. 14 lesionados ¿Creen que es normal? Solo teníamos 16 jugadores disponibles”.

Un equipo de retazos

“Sé que esto podía pasar, pero estamos en una total desventaja. Nos tocó hacer esfuerzos con gente que no ha venido jugando y estaban para un rato”.

Vea acá: En la piscina, Melissa Martínez dio un ‘adelanto’ de lo que serán sus fotos en Soho

Nada por hacer ante Santa Fe

“¿Qué vamos a hacer nosotros? Otra vez ir a Bogotá, la altura, la cancha de El Campín, ¿A quién llevamos? Hay dos o tres posiciones donde todos los jugadores están lesionados. Yo ahora le decía a Gamero metiste a dos delanteros encima de como estábamos, por qué no me prestaste uno. No hay solución en este momento. Era mejor no entrar, la crítica duraba una semana”.