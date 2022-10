“Esto es un negocio”, Carlos Antonio se adelantó al cierre de la Liga BetPlay

El apasionante final del ‘todos contra todos’ mantiene expectantes a los hinchas de al menos 11 equipos que luchan por seis cupos para los cuadrangulares semifinales. El analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, se refirió a cómo se desarrollarán los últimos partidos y apostó por los equipos que le gustaría que clasificaran.

El periodista comenzó su intervención sentando un punto: El FPC es un negocio.

Con base en esa premisa, Vélez dejó en claro que prefiere que clasifique un equipo ‘grande’ con hinchada, que pueda representar mayores ingresos económicos a que entren los equipos ‘pequeños’ que han hecho méritos deportivos y demostrado ser parte de los mejores.

Las polémicas declaraciones de Carlos Antonio:

En el espacio de su programa matutino ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, aprovechó para vaticinar el final de la Liga BetPlay 2022-2:

De una vez entendamos, el fútbol es un negocio. Claro que tiene mucho de lúdico y de emotividad, de pasión, pero esto sin plata no funciona, no se mueve Esto no es de gobiernos, esto es de empresa privada. El domingo se define el acceso a los cuadrangulares. — Carlos Antonio Vélez

El analista de Win Sports no fue ajeno al buen rendimiento que han tenido los equipos ‘chicos’ en este campeonato, e incluso elogió el trabajo de Águilas Doradas. Sin embargo, se mantuvo en que unas semifinales sin Millonarios, Nacional, Cali o Tolima, no será igual, en especial en el ámbito económico.

Seguramente algunos ‘chicos’ merecen el lugar que tienen, de eso no tengo duda. El trabajo de Leonel (Álvarez), extraordinario, con un equipo que no tiene insumos y que se ha hecho a punta de pulso. Pero una final de campeonato sin Millonarios, sin Nacional, sin Tolima, sin Junior, incluso sin el Deportivo Cali, es una final que tiene, para el negocio, una herida muy grande. Tiene un vacío, tiene un hueco. Los que entran han demostrado ser mejor que los otros. No se está ‘pordebajeando’ su gestión. No se trata de eso, solo tienen una legión inferior de clientes, no tienen dolientes. Genera un efecto económico negativo, la eliminación de los grandes, no tengan la mejor duda. Una final del campeonato sin los que mueven el torniquete Se activan no solamente las emociones y lo emotivo, sino también el bolsillo. — Carlos Antonio Vélez

Vélez también esclareció que no le está haciendo fuerza a algún equipo en particular, pero sí espera que la mayoría de protagonistas se clasifiquen dentro de los ocho y que además vela por los intereses económicos del campeonato y del futbol colombiano y no por el mérito deportivo.

Yo espero que entren el mayor número posible de equipos grandes, que mueven el torniquete y que aportan a la economía del fútbol. No lesiono ningún interés, digo solo lo que usted piensa y no dice. No hablo de méritos deportivos, hablo de la activación de un negocio. Un negocio que hay que saber llevar bien, lo que no han hecho los dirigentes de MIllonarios. — Carlos Antonio Vélez

¿A qué hora se jugará la fecha 20?

A excepción de los partidos de Envigado vs Tolima y Deportivo Cali vs Patriotas, todos los encuentros comenzarán en simultáneo a las 4:00 pm, este domingo 30 de octubre.