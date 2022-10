Saque la calculadora: así están las cuentas para clasificar a los ocho

El fútbol colombiano está para alquilar balcón en la última jornada de la fase todos contra todos en la que 11 equipos llegan con posibilidad de clasificar a los cuadrangulares finales en donde solamente dos equipos están asegurados.

En el juego que estaba aplazado de la jornada 12 de la Liga Betplay Dimayor 2022-II, el cuadro Medellín se impuso 1-2 ante Millonarios, aseguró su posición y de paso dejó todo abierto.

Además de Deportivo Independiente Medellín, también está listo Águilas Doradas. Todos los partidos con opcionados se jugarán este domingo a las 4 de la tarde. Son 11 equipos por 6 cupos en el fútbol colombiano.

Las cuentas para clasificar a cuadrangulares

3. Pasto – 31 puntos

Clasifica ganando o empatando ante Medellín

Perdiendo: necesitaría que no ganen Nacional, Junior, Millonarios, América (o que Unión no golee para depender de la diferencia de gol) y que no haya ganador entre Bucaramanga contra Pereira y Santa Fe vs Once Caldas.

Está casi listo el cuadro ‘Volcánico’.

4. Santa Fe – 31 puntos

Clasifica ganando o empatando ante Once Caldas

Perdiendo: dependería de que no ganen al tiempo Junior, Millonarios y Nacional o, si uno de esos tres no gana, que Unión Magdalena le gane por un solo gol de diferencia a América (Cualquier otro marcador en ese juego haría que lo superen).

Tiene casi todo listo el cuadro ‘Cardenal’.

5. América – 30 puntos

Ganando: clasifica sin depender de más resultados

Empatando: dependería de que no ganen juntos Millonarios, Nacional, Junior (goleando para que lo supere en diferencia de gol), que no haya ganador entre Bucaramanga contra Pereira y que Pasto no sume.

El empate, salvo todas estas combinaciones, lo dejaría listo.

Perdiendo: depende de que no ganen a la vez Millonarios, Nacional y Junior.

6. Once Caldas – 30 puntos

Ganando: clasifica sin depender de más resultados

Empatando: necesitaría que no ganen juntos Millonarios, Nacional y Junior o que América o Pasto pierdan. Si esto no se le da, le quedaría que no haya ganador entre Bucaramanga contra Pereira. La unidad lo pone muy cerca.

Perdiendo: depende de que no ganen a la vez Nacional (o La Equidad por más de un gol) y Junior o que Millonarios no sume. Si se da uno de esos resultados, dependería también de que Bucaramanga le gane al Pereira y Unión Magdalena no gane.

7. Bucaramanga – 30 puntos

Ganando: clasifica sin depender de más resultados

Empatando: necesitaría que no ganen juntos Millonarios, Nacional y Junior o que América o Pasto pierdan.

Perdiendo: queda eliminado porque Pereira lo supera y entre Nacional o La Equidad, lo superaría alguno de los dos con cualquier resultado. También entrarían a disputar ese cupo Millonarios, Junior y Unión Magadalena.

8. Millonarios – 29 puntos

Ganando: clasifica sin depender de más resultados

Empatando: necesitaría que Nacional no le gane a La Equidad (o que no gane Equidad por más de 6 goles) o que Santa Fe le gane a Once Caldas y que no ganen Junior y Unión Magdalena a la par.

9. Nacional – 29 puntos

Necesita ganar y que no lo haga uno de los que está arriba suyo.

Empatando: necesitaría que pierdan Once Caldas o Millonarios

10. Pereira - 29 puntos

Necesita ganar y que no lo haga uno de los que está arriba suyo

Empatando: necesitaría que pierdan Once Caldas o Millonarios y que La Equidad le gane a Nacional por un solo gol de diferencia, además que no ganen Junior y Unión Magdalena a la par.

11. Junior – 28 puntos

Necesita ganar y que cedan al menos tres equipos arriba suyo.

12. Unión Magdalena – 28 puntos

Necesita ganar y que no ganen Millonarios, Nacional y Junior.

13. La Equidad – 27 puntos

Necesita ganar, que no ganen Millonarios y Junior, o si uno de ellos gana que Bucaramanga pierda. También podría igualar a alguno de los de 30 puntos que pierda, pero dependería de mejorar su opción de gol.

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20

29 de octubre

Envigado FC vs. Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+

Deportivo Cali vs. Patriotas FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

30 de octubre

Atlético Nacional vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win

Unión Magdalena vs. América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs. Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Jaguares FC vs. Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Cortuluá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co