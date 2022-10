‘Pacto de Lima’: inédita confesión del Perú vs Colombia con ‘ayudita’ extra

Perú vs Colombia Imagen de referencia de un partido entre Perú y Colombia (Getty Images)

El denominado ‘Pacto de Lima’, el empate de Perú y Colombia en el final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, se volvió a revivir con nuevas revelaciones en las que se reconoció la intervención de la prensa para evitar una denuncia de Chile.

En dicho clasificatorio, entre Colombia, Perú y Chile se jugaban el paso a la cita orbital y con los chilenos perdiendo ante Brasil, un empate entre la ‘Tricolor’ y los ‘Incas’ en Lima fue considerado como un pacto del que mucho se habló en su momento.

Esta historia revivió en nuestro continente de cuenta del juego limpio presentado en Argentina donde River Plate fue clave en la consecución del título de Boca Juniors.

Periodista reconoce su intervención en el Pacto de Lima para evitar denuncia chilena

El periodista Erick Osores manifestó que ellos ocultaron intencionalmente imágenes que evidenciaban el acuerdo para así evitar un reclamo de ‘La Roja’.

“Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos ‘miramos para otro lado’ y no pusimos las imágenes”, manifestó el comunicador en el programa Fútbol en América.

“No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos ‘metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial’. ¿Y sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer”, reconoció.

La inusual definición del título en Argentina en dónde, con críticas y extrañeza, se mira de reojo la “ ayuda” de Independiente y River a sus eternos rivales en un claro homenaje al juego limpio, revivió el bochornoso “ Pacto de Lima” .. https://t.co/cexapARzOh — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 25, 2022

Estas declaraciones fueron replicadas por el medio Redgol de Chile en donde todavía recuerdan con indignación esta igualdad que los dejó sin Mundial.