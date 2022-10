Geisson Perea dejó ver su tristeza por lo que están diciendo de él

El nombre de Geisson Perea ha sonado con fuerza en las últimas horas. Además de ser uno de los señalados por el difícil presente que atraviesa Santa Fe, el defensor fue centro de críticas por una imagen que circuló en redes sociales, en la que se le veía bajándose la pantaloneta. El zaguero explicó lo que sucedió en ese momento.

La derrota frente a Jaguares acrecentó la indignación de los hinchas ‘cardenales’, en especial por la actitud que se les ha visto a los jugadores.

Por primera vez desde aquel partido, Perea se refirió al hecho. El defensa de Santa Fe habló en entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y explicó todo lo sucedido.

En primer lugar, el caleño dejó en claro la tristeza que le generó ver los comentarios en las redes sociales por esa imagen, por la que le han tildado de irrespetuoso y poco profesional.

Yo estaba jugando, no estaba pendiente que una cámara me iba a ver.

Perea aseguró que es una imagen completamente descontextualizada y utilizó de argumento el recorrido que ha tenido por el FPC, asegurando que salió de buena manera de todos los equipos en los que jugó.

He pasado por varios equipos de Colombia y en todos tengo las puertas abiertas porque nunca he tenido actos de indisciplina.

En la misma sintonía, el defensor rechazó cualquier posibilidad de que le impongan una sanción, no solo por falta de argumentos, sino porque no hubo mala voluntad en el desafortunado momento.

Incluso trajo a colación la fotografía que también causó molestia en Santa Fe, con la modelo webcam.

Finalmente, el futbolista dijo que si lo juzgaban por su manera de jugar, no tendría ningún problema, pero no acepta que hablen de sus valores.

Yo no voy a opinar si me critican desde el ámbito deportivo, pero no que me critiquen desde la persona.

— Geisson Perea