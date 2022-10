“No se hagan ilusiones” Carlos Antonio desmintió a Vicky Dávila sobre su retiro

El siempre polémico Carlos Antonio Vélez utilizó el espacio de su columna matutina en Palabras Mayores de Antena 2 para desmentir una información sobre su retiro, que la revista Semana, dirigida por Vicky Dávila, había señalado. El periodista dejó en claro que en sus planes está continuar en los medios.

El pasado miércoles 5 de octubre, la revista Semana publicó una columna donde se refería a que el retiro de Carlos Antonio estaba cerca. Esto, debido a las declaraciones del comentarista de Win, en las que aseguró que ya sabe cuándo pondrá fin a su carrera y esto lo avisará con solo 24 horas de anticipación para evitar especulaciones.

Vélez respondió a este artículo y lo desmintió completamente.

Carlos Antonio comenzó su declaración señalando el respeto y admiración por la revista Semana y la credibilidad que generan, pero los atacó con todo y dijo que lanzan noticias, incluso con cinco o diez años de anticipación, para no perder la primicia. Complementó señalando que posiblemente lo mencionan porque les genera mayor cantidad de vistas.

El periodista continuó refiriéndose a la directora del medio, Vicky Dávila, de quien habló maravillas por haber trabajado juntos. No obstante, eso no le impidió señalar el error de la Revista en el artículo.

Me ha parecido muy divertido, pero debo aclararlo porque es una revista que genera credibilidad.

Me sorprendió esta mañana cuando leí que dizque me iba a retirar.

Vicky fue mi compañera muchos años. No puedo decir que es mi hija, pero sí es como mi hermana.

Carlos Antonio señaló que él sabe que va a poner fin a su carrera, pero no ha definido la fecha de aquel momento. El periodista, lo único que pidió es que no se hicieran ilusiones porque sus comentarios van a continuar por tiempo indefinido.

No he pensado en irme, no se hagan ilusiones.

Algún día será, pero esa fecha la voy a poner yo y no será pronto.

Pero tranquilos que de todas maneras yo les aviso.

Claro que me voy a ir, pero no sé es cuando.

— Carlos Antonio Vélez