Prensa griega dio detalles sobre la lesión de James y estimó fecha de su regreso

James Rodríguez ha mostrado su deseo por triunfar en Olympiacos y por eso se entrena para regresar a las canchas lo más pronto posible. La prensa griega dio detalles sobre el estado del colombiano y estimó una fecha en que el 10 podría volver a las canchas.

El mediocampista regresó a Olympiacos con molestias físicas, tras el parón por la fecha FIFA en la que defendió la camiseta de la selección Colombia frente a México y Guatemala. Aunque su entrenador confirmó que no estaría disponible para el partido frente a Atromitos, no confirmó cuánto tiempo no podría contar con él.

Sin embargo, el diario in de Grecia, dio detalles sobre la lesión del colombiano y confirmó que el entrenador del equipo, espera contar con el colombiano lo más pronto posible.

¿Cuándo volvería James?

El diario confirmó que se espera que el colombiano esté disponible nuevamente para la visita al OFI este domingo 9 de octubre.

Mientras Olympiacos piensa en su compromiso por la Europa League frente al Qarabag, James estará entrenándose con la finalidad de llegar a la séptima jornada para recortar diferencias en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, la intención de Michel no es presionarlo, por lo que la estrategia que usará este jueves, la tendría en cuenta de cara al domingo en caso de no poder contar con el colombiano.

¿Cómo va Olympiacos esta temporada?

El vigente campeón de la SuperLiga de Grecia tuvo un comienzo de campaña complicado y se ubica en la tercera posición con 11 unidades. Los ‘Thyrios’ están abajo siete puntos del líder Panathinaikos.

Por parte de la Europa League, el equipo es último de su grupo y aún no ha sumado puntos en los dos partidos que ha disputado. Cabe resaltar que para poder utilizar a James en esta competencia, es necesario que el equipo clasifique a segunda ronda.