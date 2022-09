Salah se coló en la sesión de fotos de unos recién casados que quedaron locos

Mohamed Salah, compañero del colombiano Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra y jugador de la Selección de Egipto, sorprendió a una pareja de recién casados que estaban en una sesión de fotos en la que se ‘coló' sin ser invitado y los sorprendió a todos.

En un hotel de Alejandría, la pareja de novios estaba en su sesión de fotos profesional, sin imaginar la enorme sorpresa que se iban a llevar.

Salah se coló en sesión de fotos de recién casados

Conscientes de que en el mismo hotel estaba concentrada la selección nacional de Egipto, para los novios fue una sorpresa mayúscula ver quién se acercaba a ellos.

Mientras estaban en pleno trabajo de fotografía, a toda carrera y sonriente llegó Mohamed Salah que de inmediato abrazó al novio y accedió a tomarse varias instantáneas para el recuerdo. Los novios estaban encantados con la acción (video).

Liverpool star Mohamed Salah surprises newlywed couple’s photoshoot at the Egyptian football team's residence hotel in Alexandria. @MoSalah

#محمد_صلاح #الإسكندرية pic.twitter.com/d5D2JfYMDC — Gulf Today (@gulftoday) September 23, 2022

Sin mediar más palabras, unos segundos después, el jugador del Liverpool, que estaba con el uniforme de su seleccionado, se despidió y tan pronto como llegó se desapareció a toda carrera.

Los novios quedaron encantados, pero al que no le gustó mucho lo que pasó fue a uno de los fotógrafos que fue el único que no sonrió a la escena. De seguro no fue por la irrupción sino porque él también quería su foto y no se le dio.

Enorme gesto de Mohamed Salah que sacó unos segunditos para darle el mejor regalo de boda a estos novios recién casados que nunca olvidaran este instante.