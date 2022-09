Nuevo técnico de Olympiacos manoseó al ‘Pibe‘ Valderrama ¿Cómo le irá a James?

En las últimas horas, se rumoró alrededor de quién podría tomar el timonel de Olympiacos. La expectativa fue tal, que sonó hasta Rafa Benítez para llegar al club. Sin embargo, el equipo ha oficializado a Michel González como nuevo entrenador del equipo. El español llega a Grecia para reversar el difícil presente que atraviesan los ‘Τhrylos’, que no ganan un partido desde el 3 de septiembre.

El español lleva más de 15 años dirigiendo y sumó gran experiencia como jugador del Real Madrid. De hecho, una de ellas es particularmente recordada por los colombianos, y aún más, por el ‘Pibe’ Valderrama.

Michel González fue un centrocampista destacado en el Real Madrid por más de 13 temporadas. Conquistó 16 títulos, pero es más recordado en el mundo del fútbol por la particular marcación con Valderrama en un partido de Liga entre Real Madrid y Real Valladolid.

¿Por qué le agarró los testículos al ‘Pibe’?

En un tiro de esquina, González vio al colombiano sin marca, decidió acercarse y agarrarle los testículos ante la mirada perpleja del ‘Pibe’. Tiempo después, el español explicó que Valderrama estaba enojado por un par de faltas que le habían cometido y precisamente a Michel le dijo “No, tu me vas a tocar…”. El español se lo tomó literal y en el córner aprovechó para devolverle los comentarios “Venga aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado”.

El ‘Pibe’ lo único que atinó a decir fue “Pero qué haces, tal”.

Durante todo el partido, el colombiano, que jugaba para Valladolid, se la pasó insultado y provocando a Michel González, del Real Madrid. El mediocampista “merengue” respondió tocándole los testículos al “Pibe”, quien nuevamente insultó a Go

Este episodio quedó aún más inmortalizado en una campaña publicitaria contra el cáncer testicular, la cual protagonizó el ‘Pibe’.

Increíble y muy creativa campaña contra el #cancer testicular, protagonizada por el “Pibe” Valderrama y el famoso “toque” de Míchel González. pic.twitter.com/m7kELqxvCf — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 15, 2017

El ahora entrenador de James Rodríguez, confesó que tras esa acción los aficionados lo tildaban de homosexual. Aunque eso no fue lo que lo molestó, sino que esas mismas personas, más adelante, iniciaran campañas contra la homofobia.

¿Michel se molestó con el ‘Pibe’?

El español confesó que al conocer la campaña de Valderrama contra el cáncer, utilizando esa particular acción del juego, le molestó mucho, pues aseguró que no tenía derecho de buscar un beneficio posterior.