El día en que Roger Federer lloró por no poder jugar en Colombia

Sólo espero que el especial de Roger Federer. “Everywhere is Home” se pueda ver en Latinoamérica. Gran trabajo de Team8 y de Tom Rinaldi y su equipo. Muy emotivo ver como Roger no pudo contenerse al no poder jugar en Bogotá, Colombia y fue consolado por Sasha Zverev. #Backstage pic.twitter.com/2m4VdxHI87