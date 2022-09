“Falcao te da una maestría de delantero”, compañero del Rayo idolatra al ‘Tigre’

Palabras de Falcao García después de Rayo Vallecano vs. Barcelona (Archivo EFE)

Radamel Falcao García es una figura del fútbol de talla mundial y eso lo tienen muy claro en el Rayo Vallecano en donde sus compañeros, incluso los que le compiten el puesto, lo idolatran desde que son niños.

Este es el caso de Sergio Camello, atacante de 21 años, que llegó como uno de los refuerzos para el conjunto de Vallecas en esta temporada y al ser cuestionado por el atacante colombiano lo llenó de elogios e incluso dijo que era su ídolo.

El ahora contendor por el puesto de ataque con el ‘Tigre’ concedió una entrevista al Diario As de España en donde destacó las bondades del número 9 dentro y fuera de la cancha.

Ver a Falcao es hacer un máster de delantero

En la citada entrevista, a Sergio Camello le preguntaron sobre las sensaciones de compartir camerino con el jugador de Santa Marta y allí lo llenó de elogios.

“Me ha sorprendido. Ves a tu ídolo de chiquitito y le tratas con un respeto súper grande, con miedo, pero al final es una persona humilde y siempre con una sonrisa. Aún no me ha dado consejos, pero verle en el campo, cómo se mueve y define... Es hacer un máster de delantero centro. Ahora es con quien compito el puesto y lo haré con todo el respeto del mundo. Creo que estaremos alternando y cada uno aportaremos lo que mejor sabemos hacer y vamos a ayudar al equipo”, manifestó Camello.

Esta no es la primera ocasión en la que lo llena de elogios, no hace mucho, otro compañero apuntaba: “Si en España es un ídolo, en Colombia tiene que ser un Dios. Es un tío que lo ves tan famoso y de repente ver que es el más humilde de todos”.

La trayectoria de Falcao ha dejado una huella enorme en el fútbol español en el que lo ven como un referente dentro y fuera de las canchas.