“No me dejen morir en la curva”, indignante lema de campaña usando a Senna

Ayrton Senna, uno de los pilotos más prestigiosos en la historia del automovilismo mundial, fue utilizado en medio del lema de campaña del político Claudio Cavalo que pidió no lo dejen morir como al fallecido corredor e indignó a los brasileños.

El candidato a diputado estadual del Movimento Democrático Brasileiro sí que se pasó de tono con su campaña y a la gente no le gustó mucho su lema.

Ayrton Senna fue usado en lema del candidato político Claudio Cavalo

En medio de una pieza publicitaria, el político sale hablando a los posibles electores pidiendo que voten por él en el tarjetón marcando el número 15001, pero antecedido a que él no quiere ser el Senna de la política.

“No quiero ser Ayrton Senna en política, no me dejen morir en la curva”, dice Claudio Cavalo en el polémico video.

Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de la historia

El fallecido corredor brasileño fue tres veces campeón mundial de la Fórmula 1 y es considerado uno de los más exitosos de todos los tiempos, para muchos es el más rápido de la historia.

‘Magic Senna’ falleció en plena competencia al sufrir un choque en la curva de Tamburello, durante el Gran Premio de San Marino del año 1994.