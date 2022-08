Denuncian varios casos de abuso sexual en reconocido equipo de Bogotá

Una delicada denuncia por acoso y abuso sexual ha sido radicada ante el Ministerio del Deporte por parte de los padres de familia de algunas integrantes del Club Deportivo Besser de Bogotá, reconocido en la formación del fútbol femenino en la capital del país.

De acuerdo con la carta enviada al Ministerio, que encabeza María Isabel Urrutía, al menos cuatro menores han sido victimas de abuso sexual de parte de su entrenador, Sebastián Esteban Rodríguez a quien tildan de depredador sexual.

Dicen que él obligaba a ciertas practicas a las menores a cambio de dejarlas jugar, aprovechado de su rol de entrenador “ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas”.

“Entre sus actos, se encuentra el manoseo indebido, el envió de fotografías suyas de sus órganos genitales a niñas y adolescentes, la solicitud de imágenes de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y actos de manipulación y de subyugación psicológica”, detalla el texto.

“Respetada Ministra, Reciba un cordial saludo. Para nosotros, como papás de mujeres jóvenes que hoy viven del deporte en Colombia y sueñan con vivir su profesión de manera digna e igualitaria, representa un orgullo, pero también mucha esperanza, dirigir esta comunicación a una deportista de su trayectoria y grandeza profesional y humana.

Somos padres de familia de niñas y adolescentes que acuden, o acudían, al Club Deportivo Besser de la ciudad de Bogotá. Se trata de una institución muy respetada en el fútbol femenino nacional, que ha formado a futbolistas sobresalientes y que incluso hacen parte de la actual Selección Femenina de Fútbol de Colombia. En medios de comunicación encontrará usted múltiples referencias positivas a esa institución.

Lo que no hallará es cómo sus propietarios, los señores Pedro Ignacio Rodríguez Rodríguez y Sebastián Esteban Rodríguez Pachón (este último, entrenador), han tornado a esta escuela de fútbol femenino en un escenario de abuso y acoso sexual a menores de edad. Sebastián Rodríguez ha sido denunciado por todos nosotros debido a que, aprovechándose de su posición de poder sobre nuestras hijas menores de edad, ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas. Pedro Rodríguez, padre de Sebastián y propietario del club, también denunciado, está al tanto de esto y, lejos de tomar acciones para evitarlo, ha demostrado un total desprecio por los derechos de las niñas y adolescentes que entrenan allí y se ha dedicado a encubrir a su hijo, perpetuando la violación de los derechos de aquellas.

Somos cuatro familias que, a la fecha, hemos denunciado esta situación y nos hemos enfrentado al dolor que esto significa para nuestras hijas. Lo anterior, no solo por lo que vivieron, sino por lo que les ha tocado padecer (junto con nosotros) la revictimización por cuenta del desarrollo de las investigaciones judiciales y la discriminación que ahora significa, en el mundo deportivo, el haber denunciado los delitos cometidos por el señor Sebastián Esteban Rodríguez Pachón.

Los abusos, vejámenes y humillaciones a las que han sido sometidas nuestras hijas son inconcebibles y por respeto a ellas no haremos alusión expresa a ello. No obstante, debemos manifestar que, entre sus actos, se encuentra el manoseo indebido, el envió de fotografías suyas de sus órganos genitales a niñas y adolescentes, la solicitud de imágenes de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y actos de manipulación y de subyugación psicológica.

Sebastián Esteban Rodríguez Pachón es, sin duda, un depredador sexual, que se aprovecha de su posición de poder y jerarquía en el club para abusar sexualmente de menores de edad. Es tan sencillo como que, al desempeñarse como entrenador y uno de los dueños del club, decide quién juega y quién no, en qué posiciones del campo, cuáles días y en qué torneos, entre otros de completa vitalidad para estas mujeres jóvenes. Estos asuntos no son menores si tenemos en cuenta que las deportistas de este club viven por el futbol, sueñan con él y lo conciben como su pasado, presente y futuro (con los mismos ojos con los que usted vio la halterofilia).

Conocemos estos cuatro casos y no tenemos duda alguna de que hay varias víctimas más, que han guardado silencio o que posiblemente no son conscientes de los abusos padecidos. Tenemos claro que, en Colombia, denunciar temas como estos tiene represalias negativas para nuestras hijas. También sabemos que vendrá una campaña de desprestigio por parte de los señores Rodríguez Rodríguez y Rodríguez Pachón hacia nosotros (el primero, una figura futbolística importante a nivel nacional). No obstante, no podemos quedarnos callados ante estos abusos que nuestras hijas sufrieron y que, de no hacer nada, es claro que más niñas y familias padecerán en un futuro. En estos momentos, guardar silencio es ser cómplices de esos delincuentes.

Señora ministra, solicitamos su intervención a través de la ruta de atención. El señor Sebastián Esteban Rodríguez Pachón ha sido denunciado por nosotros y tiene 4 indagaciones en curso ante la Fiscalía, identificadas con los radicados 110016000721202200339, 110016000721202200318, 110016000721202200392 y 110016000721202200320. A pesar de que estas denuncias fueron radicadas meses atrás, ninguna cuenta todavía con judicializaciones. A la Fiscalía General de la Nación le corresponde investigar estos hechos y procesar a estos hombres, pero en su poder está iniciar procedimientos administrativos y toda actuación, que se hallen dentro del ámbito de sus competencias como ministra, tendientes a impedir que Besser siga funcionando con la infortunada normalidad con la que lo hace hoy.

El Club Deportivo Besser está ubicado en la calle 195 número 48-55 de Bogotá D.C., su página web es https://besserfc.com/index.php/es/ y sus teléfonos son 3007814823 y 3003295870.

Remitimos copia de esta carta a Colsubsidio, ya que el Club Deportivo Besser utiliza sus instalaciones para funcionar. En este lugar, como podremos indicar en caso de que se requiera profundización de nuestro relato, hay lugares sin cámaras de seguridad que han sido aprovechados por el señor Sebastián Esteban Rodríguez Pachón para cometer sus actos. También a la Federación Colombiana de Futbol para que tenga conocimiento de estos actos de violencia sexual en nuestro futbol femenino. Confiamos en que estas dos instituciones también tomarán cartas en este asunto.

Si es necesario que indiquemos detalles adicionales, quedamos pendientes de sus instrucciones y directrices y, para ello, encontrará nuestros datos de notificación al pie de las firmas. Lo único que pedimos es que se preserve la identidad de nuestras hijas, que bastante han sufrido con todo lo que ha pasado”.