Se congeló como estatua humana en parque al patear el penal más raro de todos

Jardel, jugador del Feirense de Portugal, se quedó inmóvil, congelado, inerte como una estatua para sorprender a todos y anotar el gol de penal más raro de todos los tiempos en el fútbol mundial.

La jugada que se dio en la igualdad de su equipo 1-1 contra el Leixões SC por la tercera jornada de la Liga Portugal 2 le está dando la vuelta al mundo por su osadía.

Con su equipo abajo en el marcador, por el tanto de João Oliveira a los 20 minutos, se dio un penal en el minuto 90 que dejó a todos con la boca abierta.

Jardel se congeló para patear un penal

Con el tiempo cumplido, al jugador de 24 años le cayó la responsabilidad de salvar los muebles para su equipo y ejecutar el cobro.

Luego de la orden del juez, Jardel se quedó congelado, inmóvil frente a la pelota, con su pierna derecha levantada, dispuesta para patear, pero no se movía. De no ser por los movimientos de los otros jugadores se podría pensar que era un video pausado, pero no, era él inerte frente al portero.

Ante la curiosidad del arquero Quentin Beunardeau, finalmente Jardel sacó un zapatazo que terminó en el fondo de la red.

Vaya que fue raro el cobro del atacante portugués que le da la vuelta al mundo con su osado disparo que finalmente terminó salvando un empate para los suyos.