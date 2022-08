A Jero Freixas le dieron cantaleta por no llevar el regalo que su esposa quería

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) tuvo una visita muy especial el pasado fin de semana. Desde Argentina, el humorista ‘Jero’ Freixas llegó a Colombia para disfrutar del balompié cafetero.

Freixas es reconocido por sus videos, en los que siempre aparece junto a su pareja Jose de Cabo en diferentes situaciones en las que se demuestra su pasión por este deportes. Uno de los más recientes fue el corto en el que anunciaba su visita al país y en el cual hizo referencia a la película ‘Encanto’ y a Gabriel García Márquez, a quien confundió con algún jugador.

Vea acá: ‘Pacho’ Vélez cree que Junior es grande, pero “no a la altura de Nacional”

El actor y comediante estuvo presente en el juego que enfrentó a Millonarios y a Jaguares de Córdoba en el estadio El Campín. Esa noche recibió de manos del centrocampista David Mackalister Silva la camiseta del ‘Embajador’.

A partir de ahí, ‘Jero’ no paró de recibir presentes de varios clubes colombianos, entre ellos Once Caldas, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín y Fortaleza. Esos regalos, se los mostró con alegría a su pareja al llegar a casa, pero la reacción de esta no fue la mejor, ya que Freixas visitó Colombia y no llevó su producto más representativo: el café.

Desarmando mi valija de Colombia. Creo que no me faltó nada. pic.twitter.com/RQvyfXABTp — Jero Freixas (@jerofreixas) August 23, 2022

Vea también: Jarlan Barrera podría salir de Nacional y dar el salto al exterior

Desde Fortaleza le dijeron que sí les mandaron café

Luego del video en el que Jose de Cabo le reclama a ‘Jero’ por no llevarle café colombiano y sí un ‘pato’ con la camiseta de Fortaleza, desde la cuenta de Twitter de este equipo de la B respondieron que el peluche es un pingüino.

Además, señalaron que en los bolsillos del ‘pato’ había café, al menos para que ambos se tomaran un tinto. mMás allá de esto,