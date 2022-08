¿No es 100% confiable? El “exótico” test que detectó Tramadol y condenó a Nairo

Que descalificaran al ciclista boyacense del Tour de Francia 2022, debido a que supuestamente usó Tramadol, una sustancia prohibida, en plena competencia, fue una de las noticias deportivas más polémicas del año. Precisamente por eso, un experto contó detalles del test de sangre que provocó la drástica sanción de la UCI contra Nairo Quintana. Sorpresivamente, él señaló que duda de la forma cómo tomaron la muestra de sangre, ya que, según sus palabras, no fue rigurosa.

El 18 de agosto de 2022, el periódico El Tiempo entrevistó a Andrés Charria, experto en derecho deportivo, quien, además, defendió a María Luisa Calle en el caso de supuesto dopaje en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Charria empezó por dejar claro que, aunque es bastante difícil, Nairo tiene posibilidades de desestimar la sanción de la UCI y, por ende, recuperar los puntos perdidos y su puesto en la general del Tour de Francia 2022.

La experiencia me ha dicho que tiene posibilidad, son pequeñas, remotas y difíciles. Pero, claro, tiene defensa.

Tras señalar que Nairo Quintana puede superar este difícil episodio, Andrés Charria expuso algunos aspectos que podría ser determinantes en su defensa. Uno de los más interesantes apuntó al test de sangre que determinó que el boyacense usó Tramadol. Según él, el test no fue riguroso, a diferencia de los que se hacen al momento de hacer análisis antidoping.

A mí la toma de muestra me parece rarísima. Se llama: toma de muestra de sangre seca.

Lo primero es cómo toman la muestra... La muestra es un pinchazo en el dedo y la dejan en un papel, no me parece muy técnico. Pero parece que funciona

Para concluir, Charria tildó de exótico a dicho test y señaló que también tiene dudas del laboratorio que recibió la muestra de sangre.

Lo primero, es una toma de muestra exótica. Lo segundo es que es el laboratorio, una esperaría, aunque no es dopaje, pero sigue los mismos parámetros, no es un laboratorio acreditado por UADA.

Es una laboratorio de la Universidad de Ginebra. Y el laboratorio acreditado queda en la USANA, es decir a cuarenta minutos.

Pero lo hacen en un laboratorio que no es acreditado por UADA. Sí, no es dopaje. Pero, ¿por qué no lo hicieron en un laboratorio bueno?

— Andrés Charria