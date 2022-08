“No tengo cabeza para eso”, Nairo Quintana al bajarse de la Vuelta a España

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) ha anunciado este jueves que renuncia a participar en la 77 edición de la Vuelta para “hacer valer mis motivos” ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Finalmente ha decidido no tomar parte en la carrera española aunque este miércoles confirmó que iba a formar parte del pelotón de la Vuelta, tras conocer el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo descalificaba del Tour de Francia 2022 por “infringir la prohibición del uso del tramadol” en competición.

“No tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones y prefiero volver a casa para organizar mi defensa por la notificación que me llegó. Estaré trabajando en mi inocencia”, declaró el colombiano.

El tramadol es un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.

En el mismo comunicado, el colombiano anuncia su intención de volver al calendario de carreras al final de la temporada.

Esta decisión podría estar motivada por el escaso margen de tiempo, diez días, que dispone el corredor para presentar su recurso ante el TAS y que podría haber llegado a obligarle a retirarse en plena Vuelta.

Por su parte, el equipo Arkéa-Samsic aseguró ayer en otro comunicado que había “tomado nota” de la notificación por parte de la UCI de lo sucedido en el Tour de Francia con Nairo Quintana, pero también que esa decisión no conllevaba sanción ni le impedía correr la carrera española.

La UCI comunicó que el colombiano en los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales.

De acuerdo con las reglas médicas de la UCI el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días.