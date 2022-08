“Me voy caminando desde Europa”, posible refuerzo de Millonarios desde Hungría

Sebastián Herrera, jugador colombiano que actúa en el fútbol de Hungría, no ocultó su deseo de volver al país y dijo que haría lo que fuera por regresar, además reconoció que hay contactos con Millonarios.

El defensor de 27 años, actualmente milita en el MTK Budapest de Hungría, y viene sonando como posibilidad para llegar al cuadro bogotano. En dialogo con el Vbar, de Caracol Radio, contó parte de su historia y el deseo de volver a Colombia.

Su trasegar por Europa

“Hace siete años salí de Colombia, salí a los 18-19 años a buscar el sueño de salir adelante y ser profesional y en Europa encontré la oportunidad. Llegué a Macedonia, ahí estuve 5 años, me dieron nacionalidad de Macedonia, o sea que puedo jugar para este país, que estuvo cerca de cumplirse ese sueño de Selección, pero no se dio. Luego salí para Hungría y ahora estoy esperando encontrar otra oportunidad y esperando seguir jugando”.

Interés de Millonarios

“He hablado muchísimo. Sigo esperando, hasta el momento no se han dado las cosas, pero sí he hablado con mi empresario que está en Bogotá y es el que ha llevado el caso, no sé mucho del tema, pero sí he tenido comunicación con mi empresario”.

Lo que sea por volver

“Cuando me hablaron de Millonarios, de una dije, ‘si es posible me voy caminando, es mi país, vuelvo donde sea’. Cuando me hablaron de Millonarios dije que sí de una, haga todo lo que tenga que hacer, estoy disponible para viajar cuando sea posible”.

Solo ha tenido acercamientos con el Embajador

“Mucho, tiene un gran significado Millonarios en Colombia, la hinchada es espectacular, veo cuando tengo tiempo, porque por la diferencia de hora a veces estoy dormido, pero me levanto y veo los partidos, si tengo la oportunidad los veo, y sé lo que significa Millonarios para toda Colombia. Solamente con Millonarios, ningún otro equipo colombiano he hablado”.