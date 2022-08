Jugadora le cantó la tabla a Vélez, le pidió ser responsable y lo retó a debatir

Carolina Pineda, jugadora que ha integrado la Selección Colombia Femenina, invitó al periodista deportivo Carlos Antonio Vélez a debatir sobre fútbol femenino y le pidió comentar de manera responsable.

A través de sus redes sociales, la jugadora de América de Cali sorprendió a muchos con el señalamiento contra el reconocido periodista al que le mandó a decir que las mujeres del fútbol no se victimizan.

Pineda le pide debate de fútbol femenino a Carlos Antonio Vélez

“Alguien que le diga al señor @velezfutbol que Nosotras las mujeres no nos “victimízanos”. Que lo más responsable y profesional es escuchar ambas partes …. Lo invito a un debate para que hablemos de fútbol femenino de manera responsable.

Quien dijo que los debates se hacen para ser “enemigo” de alguien, se genera para enriquecerse en la información y conocimiento. Todo con ❤️🧡🪴🪴☕️☕️”, fue el mensaje de la futbolista en la red social Twitter.

Alguien que le diga al señor @velezfutbol que Nosotras las mujeres no nos “victimízanos”. Que lo más responsable y profesional es escuchar ambas partes …. Lo invito a un debate para que hablemos de fútbol femenino de manera responsable. — CAROLINA PINEDA (@CaroPineda56) August 12, 2022

Varios usuarios de la misma plataforma le salieron al paso, manifestando que aparentemente había escuchado, pero ella fue contundente: “No hablo de lo que me cuentan. Hablo de lo que escucho y es algo que ya ha mencionado en varios programas, el es un experto en comunicación que utiliza palabras específicas. En el twit tenemos que ser breves”, sentenció.

Ella cruzó palabras con varios usuarios que le replicaron.

Por eso 😉. A ese cuento le falta una pata 🐾 — CAROLINA PINEDA (@CaroPineda56) August 12, 2022

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez del fútbol femenino?

Él manifestó que se deberían celebrar estos logros conseguidos por ‘La Tricolor’ Femenina en sus diferentes categorías y dejar a un lado el tema de la no realización de la Liga Femenina, ya que esta no se realizará por la situación económica de los clubes y no porque la Dimayor no quiera desarrollar.

“La plata la tiene Dimayor, olvídense de la Federación, en esto no tiene nada que ver porque la Selección gana y en el momento que gana, en vez de disfrutar y de hablar de lo bien que lo hicieron las chicas, inmediatamente dicen: ‘No hay Liga’”.