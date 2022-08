Pillan a hinchas de Junior viendo porno en el estadio ¿Estaba muy malo el partido?

Dos hinchas de Junior se han viralizado en las redes sociales al haber sido sorprendidos viendo un video de porno en pleno estadio Metropolitano de Barranquilla.

Parece ser que el cumpleaños 98 del ‘Tiburón’ no fue muy ameno en la cancha por lo que en la tribuna este par de aficionados buscaron otro tipo de entretenimiento, sin imaginar que sería grabados y expuestos en las redes sociales.

Sorprenden a hinchas de Junior viendo porno en el estadio

En un trino publicado en Twitter por la cuenta ‘Out of context fútbol colombiano’, se observa a dos fanáticos del ‘Tiburón’ bastante concentrados, pero no precisamente en lo que pasa en la cancha, sino en el teléfono observando un sugestivo video con contenido para adultos.

Hinchas Junior de curiosos en el estadio Este par de aficionados del 'Tiburón' fueron pillados mirando porno en pleno estadio. (Captura de pantalla)

Dicha publicación ha sido replicada en varias cuentas de curiosidades del fútbol en todo el mundo causando todo tipo de comentarios al respecto.

Al menos ahí pasaron un rato entretenido porque en la cancha al equipo de sus amores se le amargó la celebración y Once Caldas los derrotó 1-2 en la sexta jornada del campeonato colombiano.

Este par de personajes todo se imaginaron menos que se convertirían en reconocidos entre la afición de Junior por andar de curiosos.

Cosas del fútbol que cuando en la cancha no hay un buen espectáculo alguno acuden a otros medios para estar un poco entretenidos.