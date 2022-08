‘Rigo’ reveló hasta las restricciones que tiene para hacer el amor con su señora

Rigoberto Urán causa sensación cada que habla y más aún cuando se destapa y termina contando temas íntimos, incluso sobre las restricciones que tiene a la hora de hacer el amor, entre otras cuestiones, como su pensamiento sobre la marihuana, los políticos y sus groserías en las carreras.

El corredor que confesó no tener contrato para el próximo año y que contempla como una de sus posibilidades el retiro, concedió una entrevista a la revista Semana y allí habló de todo un poco, como siempre, no dejó de generar varias opiniones sobre sus temas de conversación.

Sus groserías en las carreras

“Yo hablo demasiada mierda y después de una etapa llego como borracho. Me cogen y me empiezan a preguntar maricadas”.

Inversión en la niñez

“Cuando uno le dice al Gobierno que le meta billete, es porque queremos tener a 20.000 niños haciendo deporte y no mariqueando y fumando marihuana, bueno... si fuma marihuana no pasa nada, pues, pero no deberían, deberían estar estudiando”.

Su opinión sobre la marihuana

“La marihuana... la marihuana no tiene nada... ¿Hay mucha marihuana? ¿Está fumando mucha marihuana, güevón?”.

No juzga a las personas

“Tengo amigos marihuaneros que son buena gente”.

Sus cuidados ante las drogas

“Como deportista no puede fumar marihuana, no puede hacer esas cosas. Uno es una persona que se cuida de las drogas”.

No la ha probado, pero…

“Realmente, nunca he fumado marihuana, no la he probado todavía”.

Restricciones hasta para hacer el amor

“Mejor dicho... uno no puede trasnochar, solo puede hacer el amor con la señora antes de las 12 de la noche. Entonces, nosotros realmente crecemos en un mundo cerrado”.

¿Se lanzará a la política?

“Soy demasiado buena gente, y uno tan buena gente, no sirve pa’ eso”.

¿Por qué?

“Tiene uno que tener más güevitas pa’ ser político y yo no las tengo. Uno tan bacano, buena gente o de chiste no puede gobernar nada”.