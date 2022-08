Angustiante desmayo de una ciclista en la Vuelta a Colombia Femenina

Luisa Rojas, ciclista que se debió retirar de la Vuelta a Colombia Femenina 2022, sufrió un desmayo en plena competencia y alarmó a todos. Un video que se ha viralizado en las redes sociales da cuenta de la angustia que se vivió en esos instantes.

El suceso ocurrió durante la primera fracción de la carrera que se disputó entre Sopó y Tunja en la que la experimentada Diana Peñuela ganó la fracción.

Vea acá: Bailó a lo Mina, simuló a lo Neymar y todo terminó en gresca entre los hinchas

Más allá de lo deportivo, de la primera jornada de la prueba hizo eco el desmayo que sufrió la corredora del equipo Guerreras del Norte IMRD Indenorte Manzur en una fracción que duró tres horas y 13 minutos.

Luisa Rojas relató la angustia durante su desmayo

La propia corredora relató en el video lo que vivió durante la competencia y cómo no sentía ni siquiera sus propios brazos.

Descompensada

“Después de haber estado en un corte y de haberme involucrado en una caída, me descompensé y me desmayé en el Alto de Ventaquemada”.

Vea también: Egan Bernal está cerca de volver a competir y revelan en qué carrera sería

Sensaciones horribles

“No veía, no sentía la cara ni los brazos, no me entraba el aire. Me auxilió mi entrenador, el juez de la carrera y una ambulancia. No podía respirar, tampoco veía, fue un desespero horrible”.

Un deporte muy duro y triste adiós

“Ver las imágenes es duro. Este deporte es muy duro. Es duro saber que uno se prepara mucho tiempo para una carrera y, por cosas que uno no puede controlar, le toque retirarse. Así es el deporte. Yo todavía estoy joven. Y sé que esta no será mi última Vuelta a Colombia. Nos veremos el otro año”.