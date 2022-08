“¿Tendrá la valentía de no llamar a James?”, Vélez reta al DT de Colombia

Carlos Antonio Vélez se fue de frente para llenar de interrogantes al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, al que le lanzó si será capaz de dejar afuera a jugadores del pasado y si tendrá la valentía de no llamar a James Rodríguez.

De la ‘Tricolor’ se espera la primera convocatoria del entrenador argentino para los dos amistosos en Estados Unidos, ante México y Guatemala. De este listado se podrán prever muchas cosas y el analista piden renovación. En su canal de Youtube abordó el tema y dijo que es la hora de la verdad.

Interrogantes de Vélez a Néstor Lorenzo

“¿Qué equipo armará Lorenzo? ¿Uno caminador, previsible, repetido y con más de lo mismo o uno moderno, intenso con aporte físico, táctico, ordenado y presionante? La convocatoria lo dirá fácil. Hay jugadores para uno y otro, pero solo el segundo asegurará éxito”.

Incógnitas

“¿Renunciará a los clásicos? ¿Tendrá la valentía de empezar a renovar? ¿Tendrá respeto por los jugadores que están jugando, por encima de los que tienen más nombre y no tocan una pelota hace más de cinco meses?”

James no está calificado

“¿Tendrá la valentía el señor Lorenzo de no llamar a James Rodríguez? En este momento no es una persona calificada para competir, simplemente porque no está jugando y la verdad que hay una buena cantidad de jugadores esperando la oportunidad”.

Renovación

“Ya es hora de aceptar y que el técnico se llene de valor. Les da es miedo enfrentarse a una corriente popular que le pueda exigir la presencia de estos hombres del pasado. Hay que respetar su trayectoria, pero solo si están jugando, rindiendo y son los mejores de sus equipos. Pero si no rinden, no juegan, no son convocados y viven lesionados, no pueden estar”.

Oportunidad al fútbol colombiano

“Él ha estado muy activo en los estadios colombianos. Espero que no sea contentillo y que del fútbol colombiano salgan jugadores convocados porque hay opciones obvias”.