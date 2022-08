Lluvia de críticas a ‘Chicharito’ Hernández por negarle el autógrafo a un niño

Javier ‘Chicharito’ Hernández es centro de criticas por una acción suya en la que le negó un autógrafo a un niño que se acercó a él con la ilusión de hacerse a un recuerdo, pero se hizo a uno no tan agradable.

En redes sociales han aparecido todo tipo de mensajes por la actitud del jugador mexicano que pertenece a LA Galaxy del fútbol de los Estados Unidos.

‘Chicharito’ le niega el autógrafo a un niño

La situación se vivió a las afueras del Estadio Toyoya en el partido del fin de semana en la derrota del equipo del mexicano 1-0 ante FC Dallas.

El jugador se bajó del autobús de su equipo para saludar a los aficionados, sin embargo, cuando un niño se le acercó y le pidió que le diera un autógrafo, el jugador le dijo que no y lo hizo a un lado.

Después se acercó a varios aficionados que querían fotos, y aunque posó, lo hizo a una distancia razonable. A ellos les pidió que se mantuvieran distantes para poderlos atender.

“Pensé que conocerlo sería diferente”, referenció una de las cuentas que subió el video.

Todo tipo de comentarios ha despertado en distintas redes sociales la actitud del jugador Javier Hernández.

“Que despota y payaso este tipo , vergüenza que sea de Guadalajara …., despreciar a un niño que le paso al tipejo , pero no me debería extrañar su actitud , si a sus hijos no los pela q se puede esperar”, señaló otro usuario.