“Nacional es un equipo adormecido al que le cuesta todo”, Jorge Bermúdez

Atlético Nacional vive un pésimo momento en el arranque de la Liga y hay preocupación en todos los sectores. Jorge ‘Patrón Bermúdez, dirigente del fútbol y panelista en programas deportivos habló del tema.

En ESPN, el integrante del consejo de fútbol de Boca Juniors tuvo palabras reflexivas para con el cuadro antioqueño y dejó claro que lo que pasa en el equipo va más allá de lo deportivo, señalando que preocupa lo que viene.

"Veo un Atlético Nacional adormecido"



El concepto del @patronbermudez en #F10Colombia tras la derrota de los 'Verdolagas' en el Atanasio Girardot 1-2 ante Millonarios.



Tiempos de descanso

“Las programaciones físicas de los campeones son muy diferentes a los que trabajan con 20 días de anticipación”.

Un mejor Millonarios

“Lo que se vio en la cancha fue un equipo más activo, enérgico y vivaz como Millonarios contra un equipo al que le cuesta todo como Nacional”.

A Nacional le cuesta todo

“Le cuesta recuperar, sostener la pelota, administrar. ¿No será que además de esa situación de adormecimiento en el tema físico hubo algo que mentalmente no les está ayudando?”.

Preocupación en Nacional

“Yo veo un Nacional adormecido. Que le falta vivacidad. A uno le pueden ganar, pero que le hagan más pases en propia cancha de uno, que tenga más la pelota y patee más el rival, es un signo de preocupación”.

Temas extrafutbolísticos

“Parece que todo lo que se habló desde afuera lo afectó. Todo lo que está sucediendo en la institución le está cayendo en la mente. Esto ya no me está gustando porque no es futbolístico. Yo veo otras cosas”.