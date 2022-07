“Me gustaría regresar a Nacional”, Yimmi Chará volvería encantado al Verdolaga

Yimmi Chará es uno de los jugadores con buen presente en la MLS y que ha dejado grata imagen en los equipos en los que ha jugado en nuestro país, de los cuales le sonaría regresar a Nacional.

Actualmente, en el Portland Timbers es uno de los fijos y su aporte en ataque se ve reflejado con 4 goles y 3 asistencias. Ha jugado en los 20 encuentros disputados por su equipo y en cada uno de ellos ha sido titular.

En Colombia brilló en sus pasos por Deportes Tolima, Atlético Nacional y Atlético Junior. Dice que volvería a cualquiera de ellos, pero en especial al cuadro antioqueño. En entrevista con ESPN habló de esto y de mucho más.

Su paso por la MLS

“Ha sido una buena decisión venir. Se está jugando una cantidad de partidos bastante interesante. El año pasado tuvimos la posibilidad de estar en la final. Ganamos la conferencia y eso va sumando en nuestras carreras. Es lo que queremos en nuestras carreras”.

Selección Colombia

“Uno nunca quiere renunciar y siempre tiene en la mirar estar allí. No se ha tenido la posibilidad de tener mucha constancia en los llamados”.

Néstor Lorenzo

“Conoce lo que la Selección y los jugadores. Tiene la experiencia y pudo vivir los dos mundiales anteriores. Puede ser de gran ayuda para lo que queremos que es estar en el próximo mundial. Creo que está muy bien rodeado por su cuerpo técnico”.

Su recorrido en Colombia

“En Tolima fueron mis inicios y estuve 4 años. En Atlético Nacional solo pude estar 6 meses. Ahí ya se ve la diferencia. En Junior pude estar un año. Han sido circunstancias diferentes, pero en los tres me han hecho sentir en casa. Vivo agradecido porque me apoyaron en momentos complicados de mi carrera”.

¿A cuál le gustaría volver?

“Me gustaría regresar a Nacional porque aparte del poco tiempo, el siguiente semestre jugábamos la Libertadores y me la perdí. Quedé con ese sinsabor, pero a cualquiera de los tres volvería. Vivo muy agradecido. Con Tolima por todo lo que me brindó y con Junior también”.