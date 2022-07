Falcao recuerda a su papá y se quiebra en plena entrevista con Juan Felipe Cadavid

Para nadie es un secreto que uno de los momentos más difíciles en la carrera de ‘el Tigre’ llegó cuando su padre murió. Por eso, cada vez que el tema surge en sus charlas con la prensa, él se conmueve. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que Falcao García se emocionó por una pregunta de Juan Felipe Cadavid sobre su papá, Radamel García.

En la tarde del 14 de julio de 2022, durante el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Falcao fue entrevistado por Juan Felipe Cadavid, quien le preguntó acerca de su presente futbolístico, el fútbol colombiano y dos de sus compañeros de selección Colombia: James Rodríguez y David Ospina.

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Cadavid se refirió al cuidado que tuvo Radamel García con Falcao. Tras esto, le preguntó a ‘el Tigre’ si esperaba llevar a Jedidiah, su hijo, a los entrenamientos, tal y como hizo Radamel con él.

Ante la pregunta, Falcao se conmovió y no pudo evitar las lágrimas:

Me emocioné (...) Todos los valores que mi papá me enseñó sobre deporte y la vida. Trató de aplicarlos y estuvo muy pendiente de mí, así que tuve la fortuna la bendición de tener esa enseñanza tan cerca, en mi casa. Esa ética profesional y, sobre todo, me transmitió la pasión y el respeto por el deporte que practico. Bueno, mi hijo cuando lo veo me ilusiona, vamos a ver.

— Radamel Falcao