Borja quedó con los crespos hechos rumbo River Plate: se cayó su traspaso

Miguel Ángel Borja finalmente no llegará a River Plate, contrario a lo que se había anunciado desde la semana pasada. El cuadro argentino no tiene garantías bancarias y Junior no aguantó más.

Aunque medios argentinos y colombianos lo daban como un hecho y hasta hablaron del valor del traspaso que incluía el 50% de sus derechos, estos mismos canales de información y varios periodistas ahora confirman que el negocio se cayó.

Miguel Ángel Borja no irá a River Plate

Medios colombianos como el Vbar de Caracol Radio, sentenciaron este martes: “❌¡Caído el paso de Miguel Borja a River! 💰Las garantías en los pagos no cumplieron las expectativas de Junior”.

De igual manera lo sentenció Diego Rueda, reconocido periodista de esta misma cadena radial: “Como lo adelantó el @VBarCaracol se cayó el pase de Miguel Borja a River Plate por falta de garantías bancarias del conjunto argentino”.

Incluso medios del sur del continente comenzaron a hacer eco de la misma información, como lo es el caso de TyC Sports que apuntó: “En Barranquilla son pesimistas con el pase de Miguel Borja a #River 🇨🇴 Junior no tomaría como garantía la documentación que mandaron a Colombia en medio de la crisis económica argentina”.

¿Por qué River no ha podido fichar a Borja?

El precio de la transferencia de Miguel Borja es de siete millones de dólares de dólares. Sin embargo, el clima económico en Argentina ha impedido que se haga la transacción.

El Banco Central impuso restricciones de dicha índole, puesto que el pago es con dólares y la entidad impuso oposición al tema cambiario. Por eso no se ha efectuado el pago. Cabe recordar que en Argentina existe una crisis económica, que se agravó con la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán.

River esperaba que el Banco Central autorizara la transferencia. Mientras tanto, parece que no hay acuerdo y el Junior no aceptaría el negocio sin ingresos.