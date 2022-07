Ministra de Economía de Argentina bromea con el problema de River para fichar a Borja

La llegada del cordobés al ‘Millonario’ iba por buen camino, sin embargo, una restricción económica en Argentina la retrasó y ahora hay mucha incertidumbre al respecto. Esta aumentó ahora que la ministra de Economía de Argentina habló sobre los problemas de River Plate para fichar a Miguel Ángel Borja. Aunque todo se trató de una broma, sus palabras dejaron claro que el equipo de Marcelo Gallardo no tendrá fácil concretar el fichaje.

Vea también: La llegada de Borja a River Plate se demoraría ante restricciones bancarias

El precio de la transferencia de Miguel Borja es de siete millones de dólares de dólares. Sin embargo, el clima económico en Argentina ha impedido que se haga la transacción.

El Banco Central impuso restricciones de dicha índole, puesto que el pago es con dólares y la entidad impuso oposición al tema cambiario. Por eso no se ha efectuado el pago. Cabe recordar que en Argentina existe una crisis económica, que se agravó con la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán.

River esperará que el Banco Central autorice la transferencia. Mientras tanto, parece que no hay acuerdo y el Junior no aceptaría el negocio sin ingresos.

Tras la salida de Martín Guzmán, Silvina Batakis asumió como ministra de Economía. Después de su nombramiento, Batakis dio una entrevista al canal C5N. Al final de la misma, a Batakis, fiel seguidora de Boca Juniors, le preguntaron si le dará a River Plate los dólares que necesita para pagar el traspaso de Miguel Borja. A modo de broma, la ministra señaló que no porque todo se lo dará a Boca.

No, por su puesto que no. Eso seguro que no. Todo para Boca.

— Silvina Batakis