¡El más humilde de todos! Luis Díaz, echando tinto con pan en plena calle

Luis Díaz dejó plasmada toda su sencillez al ser captado tomando tinto en plena calle de Barranquilla en la que le hizo el gasto a un vendedor ambulante.

El jugador de Liverpool, el colombiano con mayor valor de mercado en el fútbol internacional, no pierde la humildad y no se olvida de sus raíces.

El guajiro anda de vacaciones en territorio colombiano en donde ha aprovechado para pasear y también para saludar a viejos amigos. Se le ha visto en la sede deportiva de Junior y también estuvo recientemente saludando en el Barranquilla FC.

En medio de su paso por Barranquilla, un fanático se percató de su presencia y no desaprovechó la oportunidad de retratarlo con las manos en la masa, o mejor en el tinto con pan.

Lucho no tuvo ningún problema en acercarse a al puesto de un vendedor ambulante y junto con su hermano, Roller Díaz, degustar de una bebida caliente.

Y tú tomando café en Starkbucks y comiendo pan en Le Panier. pic.twitter.com/amLj91zYrR — El Barba Roja ⚽️ (@PedroJoseFCB) June 24, 2022

El gesto de Luis Díaz de no perder sus orígenes y no tener problema en degustar la bebida en cualquier lugar ha despertado todo tipo de elogios en las redes sociales.

Muchos dicen que no es como otro tipo de personas que si no es en cafeterías de renombre no son capaces de hacerlo.