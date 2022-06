“Por Nacional me hago pelar y raspar”, Sebastián Gómez antes de la final

Sebastián Gómez lleva toda una vida en Atlético Nacional y previo a la final contra Deportes Tolima manifestó que por el equipo de sus amores lo dará todo.

Previo al duelo de ida por la final de la Liga Betplay Dimayor 2022-I, el centrocampista del cuadro ‘Verdolaga’ estuvo en la rueda de prensa y allí dejó evidenciado todo el cariño que le tiene a su club.

Sebastián Gómez está desde niño en Nacional

“Estoy en Nacional desde los 14 años en un proceso que ha tenido etapas muy difíciles. Siempre he estado agradecido porque me ayudaron. Si Nacional no aparece en mi vida, no sé que sería de mí”.

Dejarlo todo en la cancha

“Son muchas las sensaciones que se siente al saber que se puede llegar a conseguir un título con el equipo que amas. El equipo por el que uno se hace pelar y raspar. Yo soy salido de un barrio, sé cómo se viven estás finales y sé lo que la gente quiere que uno exprese en la cancha y todos sabemos lo que nos jugamos”.

Sentimiento de todos

“Lo merecemos por todo lo que hemos pasado. Queremos poner a Nacional en lo más alto. Daremos el 100% para que así sea”.

¿Ansiedad?

“Es un sueño desde niño el quedar campeón con Nacional. Yo he podido dormir, pero mi familia no. Estamos a un pasito y es cuestión de nosotros materializar lo que nos propusimos desde el principio”.

Deportes Tolima

“Hay que respetar el rival, tienen buenos jugadores en la zona de ataque. Sabemos lo que nos jugamos, hemos venido paso a paso, tenemos la obligación de ganar”.