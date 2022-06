“Nacional me paga por ganar y no por jugar bonito”, Hernán Darío Herrera

Hernán Darío Herrera, técnico de Atlético Nacional, dejó en claro que en las finales lo que importa es el objetivo de ganar, sin importar si se juega bonito o no.

El ‘Arriero’ estuvo en la rueda de prensa previa al duelo de ida de la final de la Liga ante Deportes Tolima y en la misma enfatizó que lo de volver a la tradición del toque y el juego bonito se buscará luego, pero ahorita quiere volver a la historia del Verde con un título.

Nacional necesita el campeonato

“Estamos en una final. Las finales se ganan es con otras cosas. Si Nacional me pagara por jugar bonito, pues juego bonito. Nacional necesita un título y es a lo que apuntamos”.

Antecedentes

“He visto equipos campeones cuando el otro es mejor, pero ganan. Lo vimos en la Champions, con Liverpool superior, pero ganó Real Madrid y yo quiero ser como Real, ganar el título”.

Quiere ser el DT campeón

“Volver al ADN del buen juego de Nacional ya se dará después. Yo no quiero que me digan ustedes que jugamos muy bonito, pero que no ganamos. Lo que quiero es ganar la copa sin importar si se jugó bien o mal. Si Tolima juega bien, pues lo felicitamos con tal de que el título quede de nuestro lado”.

Tranquilidad

“Me siento contento y tranquilo por estar manejando este equipo. El mayor logro de un entrenador es quedar campeón con sus dirigidos. Este grupo es una familia”.

El rival

“Tolima es muy fuerte, seremos dos equipos que han jugado un buen torneo con números muy similares”.

“Necesitamos ganar porque estamos en casa, pero con precaución, porque tenemos al frente un rival muy complicado”.

Primer duelo ante el ‘Vinotinto y Oro’

“Es mi primera vez enfrentando a Tolima dirigiendo a Nacional. Ellos son muy fuertes defensivamente y en la parte de adelante”.

¿Regresa Giovanni Moreno?

“Tengo disponible a Gio, hablaré con mi cuerpo técnico. Nos alegra porque Gio ha sido una persona importante para el grupo”.