“Eso lo sacó un baboso que odia a América”, Tulio Gómez sobre supuesto embargo

Tulio Gómez, máximo accionista de América, negó que las acciones del club estuvieran embargadas y desvirtuó al periodista que lo publicó.

Este martes hicieron eco en las redes sociales las publicaciones de varios periodistas deportivos de la ciudad de Cali en las que manifestaban que un juez había ordenado embargar las acciones.

Vea también: Por James Rodríguez están ofreciendo la mitad de lo que vale Miguel Ángel Borja

En respuesta a esto, Gómez desmintió y le bajó la caña a la fuente primaria de la información. En dialogo con el programa El Corrillo de Mao, manifestó que sí hay demandas, pero no embargos.

¿Hay embargo?

“Lo de las acciones es falso. Eso lo sacó un baboso que odia a América, el mismo baboso que dijo que para qué traen a Guimaraes, que Duván Vergara estaba lesionado, que es un borrachín... el hombre, en su odio, piensa con el deseo y sale con bobadas. Es el lavaperritos de la empresa que demandó a América hace años”, señaló.

Vea además: Técnico de Junior habló de las opciones del hermano de Luis Díaz en el club

Los accionistas no tienen nada que ver

“Las acciones son de los accionistas, de Tulio Gómez y 500 más. El pleito que tiene esa empresa es con América, o sea que no tiene nada que ver. Lamentablemente, las redes sociales distorsionan todo. Es un pobre baboso que solo habla de eso”.

Demanda de ambas partes

“En la época de Oreste Sangiovanni, contrató a Colboletos para que le comercializara las boletas. Dice Sangiovanni, yo no estaba, que para un cuadrangular del ascenso Colboletos no lo fondeó para premios de los jugadores, no sé qué pasó, y que por eso América no pudo ascender. Entonces, Oreste se molestó y canceló en contrato con justa causa, según los abogados. Y Colboletos lo demandó por eso, pero también América demandó a la empresa por lo mismo. Es un pleito de hace ocho o 10 años. Lo que dice ese baboso, que embargaron las acciones, es falso. Las acciones son de los accionistas”.