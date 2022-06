Técnico de Junior habló de las opciones del hermano de Luis Díaz en el club

Juan Cruz Real, técnico de Junior, habló de las posibilidades que tiene Jesús Manuel Díaz de llegar al cuadro ‘Rojiblanco’.

El hermano de Luis Díaz es uno de los jugadores que se encuentra en el Barranquilla FC, filial del cuadro ‘Tiburón’ y el entrenador ya lo tiene en el radar.

En diálogo con el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla, el DT habló sobre las posibilidades que tiene el jugador de 18 años de sumarse a la plantilla para el siguiente semestre.

“Lo he visto jugar, me parece que es un buen jugador con cosas interesantes. No quiero hablar de ningún jugador en particular porqué hay que hablarlo primero internamente, ver las posibilidades”, manifestó en la charla.

Las opciones de Jesús Manuel Díaz se podrían aumentar ante la salida confirmada de Fabián Ángel y jugadores que están en duda para continuar en el club como Luis Daniel González, Miguel Ángel Borja y otros que podrían dejar espacios en la parte ofensiva.

Uno de los menores de la dinastía Díaz ya debutó en segunda división con el Barranquilla FC y ya ha anotado un gol en los 31 partidos que tiene disputados y hace parte del proceso de selección Colombia en categorías juveniles.

De otra parte, quedó definido que el cuadro ‘Tiburón’ volverá a trabajos este jueves 23 de junio para comenzar su pretemporada de cara a los compromisos de este segundo semestre.