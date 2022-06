VIDEO | Así fue la dura caída de Nairo Quintana en la Ruta de Occitania

Este viernes se disputó la segunda etapa de la Ruta de Occitania, con un recorrido que al inicio era de 154,6 kilómetros entre Graulhet y Roquefort-sur-Soulzon, pero que fue acortado por la organización del evento por la ola de calor que viven en Francia.

La fracción, que solo presentó un trazado de 34,3 kilómetros con su partida en Belmont-sur-Rance, tuvo como ganador al ciclista español Roger Adrià (Kern Pharma) con un tiempo de 42 minutos y 43 segundos. El danés Michael Valgren (EF-EasyPost) y el alemán Max Kanter (Movistar) cerraron el podio de la jornada.

La nota negativa la dio el pedalista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic). A falta de 9 kilómetros para el final, el boyacense perdió el control de su bicicleta y cayó sobre el andén a un costado de la carretera.

Al instante, su hermano y compañero de escuadra, Dayer Quintana, lo ayudó a reintegrarse y le cedió su bicicleta para que Nairo pudiera finalizar el recorrido. Tras culminar la carrera, el escalador cafetero narró el hecho y señaló que otro corredor tuvo parte de la culpa en su caída.

Fue muy rápido. Me caigo en la parte final, vino otro corredor a ‘tocarme’ y me caí. Me levante rápidamente, Dayer de inmediato me dio su bicicleta para que pudiera volver rápidamente al pelotón sin perder tiempo

— Nairo Quintana