El asistente técnico del Junior recibió un botellazo luego del partido ante Millonarios

En un partido lleno de juego brusco, las agresiones continuaron luego del pitazo final del árbitro Jhon Alexander Ospina y Juan Manuel López, asistente técnico del Junior, fue víctima de un botellazo propinado desde la tribuna Occidental del estadio El Campín.

Tras el impacto en su cabeza, el profesional argentino cayó noqueado y debió ser auxiliado por los paramédicos presentes en encuentro. Para poder ser trasladado hasta el camerino, David Macalister Silva, mediocampista de Millonarios, tuvo que situarse al lado de la camilla para que cesaran las agresiones de los aficionados locales.

En entrevista con Habla Deportes Radio este jueves, López relató el sorpresivo hecho que, por fortuna, no pasó a mayores.

Cuando terminó el partido esperé que saliera la mayoría de los jugadores. Fui y hablé una cosa con el cuarto árbitro, estaba con él y cuando me di vuelta para dirigirme al túnel, para retirarme, lamentablemente recibí una agresión que no esperaba (...) Me tocó recibir un botellazo a la altura de la sien, fue bastante doloroso el impacto, eso me generó que cayera noqueado al suelo y un posterior mareo

— Juan Manuel López